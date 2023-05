INE anuncia que inflação e desemprego baixaram em Portugal

No que diz respeito ao desemprego, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, refere o valor de 6,8 por cento como o caminho certo.





A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, presente na Comissão do Trabalho Segurança Social e Inclusão, na Assembleia da República, revelou também que que se está a verificar um aumento do valor dos salários em Portugal, com os ordenados declarados à Segurança Social a aumentaram em média 13 por cento.Este é já o sétimo mês consecutivo de queda da inflação, que em abril tinha atingido os 5,7 por cento.Quanto à economia, cresceu dois e meio por cento, nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.