Estimativa do INE. Taxa de inflação acelera para 2,3% em março

O relatório do INE indica ainda que, comparativamente com o mês anterior,(nula em fevereiro e 1,7 por cento em março de 2023) e que se estima "uma variação média nos últimos doze meses de 2,9 por cento (3,3 por cento no mês anterior)".Os dados divulgados esta quinta-feira são apenas uma estimativa rápida, refere o INE, acrescentando que os "definitivos referentes ao IPC do mês de março de 2024 serão publicados no próximo dia 10 de abril".