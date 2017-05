Estudo da Quercus conclui que 11 mil pessoas colocaram painéis fotovoltaicos em casa

No entanto o solar fotovoltaico representa apenas 3,5 por cento do total de eletricidade renovável.



A produção de eletricidade solar no ano de 2016 foi de 2,6 por cento no conjunto das fontes renováveis.



A Quercus assinala esta segunda-feira o dia nacional da energia e exige que Portugal seja mais auto-suficiente em termos energéticos.