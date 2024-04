Estudo de desenvolvimento do Greater Sunrise atribuído à Wood PLC

"Após um processo de aquisição, o consórcio", que integra Timor Gap, Woodside Energy e Osaka Gas, "concedeu o contrato do Greater Sunrise Concept Study [o estudo] à Wood Australia Pty Ltd (Wood PLC)", referiu, em comunicado.

Localizado a 150 quilómetros de Timor-Leste e a 450 quilómetros de Darwin, o projeto Greater Sunrise tem estado envolto num impasse, com Díli a defender a construção de um gasoduto para o sul do país e a Woodside, segunda maior parceira do consórcio, a inclinar-se para uma ligação à unidade já existente em Darwin.

A Wood PLC vai subcontratar uma equipa multidisciplinar, que vai focar o seu trabalho no desenvolvimento, processamento e comercialização do gás a partir de Timor-Leste ou da Austrália, referiu a mesma nota.

"O estudo avaliará qual opção proporcionará o benefício mais significativo para o povo de Timor-Leste e será conduzido de forma imparcial e, mais importante, não fornecerá quaisquer recomendações ao consórcio", indicou o comunicado, acrescentando que o estudo estará terminado até ao final deste ano.

O consórcio, constituído pela timorense Timor Gap (56,56%), a operadora Woodside Energy (33,44%) e a Osaka Gás (10,00%), e os Governos de Timor-Leste e da Austrália continuam a trabalhar no sentido de chegar a um acordo sobre o novo contrato de partilha de produção, código de mineração de petróleo regimes fiscais, de acordo com o comunicado.

O acordo de fronteira marítima permanente entre Timor-Leste e a Austrália determina que o Greater Sunrise, um recurso partilhado, terá de ser dividido, com 70% das receitas para Timor-Leste no caso de um gasoduto para o país, ou 80% se o processamento for em Darwin.