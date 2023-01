Euro cai após abrandamento da inflação na Alemanha

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0566 euros, quando na segunda-feira ao fim da tarde seguia a 1,0686 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0545 dólares.

Depois de nos últimos dias ter atingido o nível de 1,07 dólares, o euro caiu para 1,0520 dólares na sequência da publicação de dados provisórios sobre a inflação na Alemanha, que abrandou em dezembro, com o índice de preços no consumidor a fixar-se em 8,6%, menos 1,4 pontos percentuais em relação a novembro.

O abrandamento da inflação deve-se essencialmente a uma moderação nos preços da energia e aos apoios do Estado.

A inflação homóloga na primeira economia europeia atingiu um pico de 10,4% em outubro, na sequência do aumento dos preços da energia.

Vários fatores contribuíram para a desaceleração registada agora, a começar por uma ajuda pública concedida às famílias e às empresas em dezembro nos preços do gás.

O BCE, que tem vindo a subir as taxas de juro para conter a inflação, indicou, no entanto, que os preços podem subir mais no início de 2023.

"Temos boas razões para acreditar" que as taxas de inflação em janeiro e fevereiro "provavelmente serão mais altas", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em dezembro.

Divisas................hoje............segunda-feira

Euro/dólar............1,0566..................1,0686

Euro/libra............0,88303................0,88624

Euro/iene.............137,66..................139,17

Dólar/iene............130,29..................130,23