Partilhar o artigo Euro mantém-se acima de 1,22 dólares e membros do BCE manifestam preocupação Imprimir o artigo Euro mantém-se acima de 1,22 dólares e membros do BCE manifestam preocupação Enviar por email o artigo Euro mantém-se acima de 1,22 dólares e membros do BCE manifestam preocupação Aumentar a fonte do artigo Euro mantém-se acima de 1,22 dólares e membros do BCE manifestam preocupação Diminuir a fonte do artigo Euro mantém-se acima de 1,22 dólares e membros do BCE manifestam preocupação Ouvir o artigo Euro mantém-se acima de 1,22 dólares e membros do BCE manifestam preocupação