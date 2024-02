Euro mantém-se em alta face ao dólar

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0851 dólares, quando na segunda-feira ao fim da tarde negociava a 1,0844 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio do euro em 1,0856 dólares.

Na segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a instituição prevê que "o atual processo de desinflação continue" nos próximos meses, mas necessita de ter mais confiança que a inflação segue de forma sustentada para a meta de 2%.

As decisões sobre as taxas de juro continuarão a ser tomadas com base nos dados recebidos pelo BCE, tendo em conta as perspetivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária, reiterou Lagarde.

Nos Estados Unidos, o presidente da Reserva Federal de Atlanta, Jeffrey Schmid, também referiu que não há pressa para baixar as taxas de juro.

Por outro lado, o indicador de confiança do consumidor elaborado por The Conference Board caiu em fevereiro pela primeira vez em quatro meses, passando para 106,7 pontos, quando estava em 110,9 pontos no mês anterior.

Divisas................hoje...........segunda-feira

Euro/dólar............1,0851.................1,0844

Euro/libra............0,85539...............0,85560

Euro/iene.............163,23.................163,50

Dólar/iene............150,43.................150,77