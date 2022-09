Euro segue a 0,98 dólares em mínimos de 20 anos

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,98438 dólares quando na quarta-feira negociava a 0,98704 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 0,9884 dólares.

A Fed anunciou na quarta-feira uma subida de 75 pontos base na sua taxa de juro, um aumento igual ao que tinha decidido nas duas últimas reuniões, em junho e julho.

O banco central norte-americano indicou em comunicado que "antecipa que outros aumentos adicionais serão necessários em 2022" face a uma inflação elevada e persistente.

"Depois de manter níveis próximos da paridade durante o último mês, o euro finalmente afundou pressionado pela subida das taxas de juro norte-americanas", referem analistas de Monex Europe, citados pela Efe.

Hoje, o Banco Nacional da Suíça também adotou um aumento de 75 pontos base, enquanto o Banco de Inglaterra e o Norges Bank da Noruega aprovaram subidas de 50 pontos base.

O Banco do Japão manteve as suas taxas de juro, mas fez uma intervenção no mercado de divisas para travar a depreciação do iene.

A intervenção teve lugar depois de o dólar ter chegado a valer 145,90 ienes, um máximo de 24 anos.

Divisas................hoje..............quarta-feira

Euro/dólar............0,98438.................0,98704

Euro/libra............0,87336.................0,87229

Euro/iene.............140,08...................142,52

Dólar/iene............142,30...................144,39