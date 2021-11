Euro segue abaixo de 1,14 dólares após declarações de Lagarde

Às 17:51 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1387 dólares, o valor mais baixo desde julho de 2020. Na sexta-feira ao fim da tarde, o euro negociava a 1,1448 dólares.

O BCE fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1444 dólares.

Em declarações numa audição na comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, a líder do banco central reafirmou que é "muito improvável" que estejam reunidas as condições para uma subida das taxas de juro em 2022, mas não afastou que isso aconteça em 2023.

"Se tomássemos qualquer medida de endurecimento agora, seria muito mais prejudicial do que benéfico", justificou, explicando que essa decisão afetaria a economia.

Antes da última reunião do BCE, em finais de outubro, os mercados consideravam provável uma subida das taxas de juro no terceiro trimestre de 2022, depois de uma década de juros baixos e de inflação fraca.

A presidente do BCE admitiu também que a inflação na zona euro possa continuar "mais elevada durante mais tempo" devido aos preços da energia.

Divisas...............hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,1387.................1,1448

Euro/libra............0,84826...............0,85294

Euro/iene.............129,87.................130,34

Dólar/iene............114,04.................113,86