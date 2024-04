Euro segue acima de 1,06 dólares apesar de ligeira descida

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0648 dólares, quando na sexta-feira negociava a 1,0655 dólares e o Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio oficial do euro em 1,0632 dólares.

Esta semana são divulgados os números de março da inflação nos Estados Unidos do índice PCE, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed) para avaliar a evolução dos preços.

Na passada terça-feira, Jerome Powell, presidente da Fed, disse que "os dados recentes (...) indicam que provavelmente é preciso mais tempo do que o previsto para atingir confiança" quanto ao recuo da inflação para 2%.

O banco central norte-americano, que subiu as taxas de juro até julho do ano passado para travar a inflação, corre o risco de ter de esperar mais tempo antes de as baixar, para evitar um novo aumento dos preços.

Por seu lado, o banco central da China anunciou hoje que vai manter a taxa de juro de referência em 3,45% pelo nono mês consecutivo, correspondendo às expectativas dos analistas, que não esperavam qualquer alteração.

Hoje, foi publicado o indicador de confiança dos consumidores da zona euro, que em abril situou-se em -14,7 face aos -14,9 do mês anterior, abaixo das previsões dos analistas.

Divisas................hoje.............sexta-feira

Euro/dólar............1,0648.................1,0655

Euro/libra............0,86245...............0,85997

Euro/iene.............164,83.................164,71

Dólar/iene............154,80.................154,59