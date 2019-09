Euro sobe ligeiramente mas mantém-se abaixo dos 1,10 dólares

Lusa02 Set, 2019, 19:07 | Economia

Às 18:02 (hora de Lisboa) o euro seguia a 1,0971 dólares, quando na sexta-feira, quase pela mesma hora, negociava a 1,0966 dólares.

Permanecendo abaixo de 1,10 dólares, o euro mantém-se assim em mínimos de dois anos.

O euro também subiu em comparação com a libra, mas caiu face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,0968 dólares.

Pequim apresentou hoje queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta à entrada em vigor de novas tarifas norte-americanas sobre produtos chineses, que representam milhares de dólares no saldo anual das importações, foi anunciado.

"Esses impostos violam seriamente o consenso alcançados pelos chefes de Estado dos nossos países em Osaka", durante a cimeira do G20, anunciou, em comunicado, o Ministério do Comércio.

A China e os Estados Unidos estão envolvidos num confronto comercial há mais de um ano, que já resultou na imposição recíproca de tarifas sobre vários produtos.

Na cimeira do G20, que decorreu no final de junho, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da China, Xi Jinping acordaram reiniciar as negociações comerciais.

Porém, em 01 de agosto, Trump anunciou a imposição de novas tarifas aduaneiras de 10% sobre as importações chineses, que ascendem a cerca de 271 mil milhões de euros (300 mil milhões de dólares).

Divisas..........hoje..................sexta-feira

Euro/dólar.......1,0971....................1,0966

Euro/libra......0,90975.................. 0,90323

Euro/iene........116,44................... 116,71

Dólar/iene.......106,14................... 106,40