Eurogrupo elege presidente 5.ª feira na despedida de Centeno e estreia de Leão

Depois de Centeno ter anunciado, em junho, a sua saída do Governo e, consequentemente, abdicado de concorrer a um segundo mandato, três ministros avançaram com candidaturas à presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro: a espanhola Nadia Calviño, o irlandês Paschal Donohoe e o luxemburguês Pierre Gramegna.

Com Centeno a considerar que este é um "excelente conjunto de candidatos" à presidência do Eurogrupo, o que demonstra a relevância atual do fórum no que se refere a assegurar a estabilidade e prosperidade da zona euro, Portugal já anunciou, sem surpresa, que o seu voto, que já será depositado por João Leão -- em funções desde 15 de junho --, irá para a candidata socialista espanhola.

"Apoiaremos a candidatura de Nadia Calviño à presidência do Eurogrupo, desde logo pelas suas qualidades pessoais, pela forte experiência que tem em matéria europeia e também pela convergência de pontos de vista que temos mantido sobre o que deve ser o futuro da União Económica e Monetária", afirmou na segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, que lembrou também a "boa tradição" de Portugal e Espanha "de apoio recíproco às candidaturas internacionais".

Os três candidatos farão curtas intervenções na reunião de quinta-feira, celebrada ainda à distância devido às restrições relacionadas com a pandemia de covid-10, após o que terá início a votação -- secreta e eletrónica --, vencendo aquele que obtiver maioria simples, ou seja, os votos de pelo menos 10 dos 19 países da zona euro, pelo que poderá haver necessidade de uma segunda volta para `afastar` uma das três candidaturas.

O novo presidente, que participará já na conferência de imprensa no final da videoconferência de quinta-feira, assumirá funções na próxima segunda-feira, 13 de julho, dado o mandato de Centeno expirar dia 12, e liderará o Eurogrupo nos próximos dois anos e meio, até final de 2022.

Na agenda da reunião de quinta-feira consta também uma discussão sobre as previsões macroeconómicas intercalares de verão publicadas hoje mesmo pela Comissão Europeia, que agravam as projeções do impacto da covid-19 na zona euro, e em Portugal em particular.

Bruxelas reviu hoje em baixa as projeções para a economia da zona euro este ano devido à pandemia de covid-19, estimando agora uma contração de 8,7% do PIB (contra o recuo de 7,7% que prognosticava na primavera, há dois meses), tendo Portugal sido o Estado-membro que viu a respetiva previsão de evolução do PIB mais agravada relativamente às previsões da primavera, pois a Comissão estima agora uma contração de 9,8%, mais três pontos percentuais do que há dois meses, quando antecipava uma queda de 6,8%.