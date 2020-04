Eurogrupo. Exigência de condicionantes nos empréstimos bloqueia acordo

Terá de se dar, contudo, alguma cedência de ambas as partes, Norte e Sul da Europa.



O bloqueio parece estar nos empréstimos do mecanismo europeu de estabilidade, que a Holanda insistem em condicionar e Itália e Espanha em rejeitar.



"É preciso que Mário Centeno consiga construir uma ponte", frisou o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, que tem acompanhado a reunião a partir de Bruxelas.



O presidente do Eurogrupo, lembrou o repórter, fez esta tarde um apelo desesperado, frisando que, "ou nadamos todos no mesmo sentido ou vamos todos ao fundo".