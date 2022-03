Europa bloqueia acesso a canais de informação estatais russos

A intenção é acabar no espaço digital europeu com a propaganda de guerra da Rússia.



Também a Google comunicou o bloqueio dos canais da RT e da Sputnik no Youtube, o mesmo aconteceu no Facebook, Instagram e TikTok.



A RT e a Sputnik fazem parte da máquina de propaganda russa e estavam a enviar mensagens de apoio à invasão da Ucrânia.