Exportações chinesas caem 1,1% em novembro

Pequim, 08 dez 2019 (Lusa) - As exportações chinesas caíram 1,1% em novembro em relação ao mesmo mês de 2018, refletindo o impacto da guerra comercial com os EUA, de acordo com dados publicados hoje pela Administração Geral das Alfândegas.