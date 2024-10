Exposições comerciais em Macau terminam com 103 acordos de cooperação

"Foram promovidos mais de mil encontros comerciais e assinados 103 acordos de cooperação, ambos com aumento registado. Quase metade dos acordos de cooperação envolveram as quatro principais indústrias, promovendo ativamente, assim, a estratégia de desenvolvimento económico moderadamente diversificado `1+4`", escreveu o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) num comunicado divulgado no sábado à noite.

O modelo `1+4` foi criado pelo Governo de Macau como resposta à necessidade de diversificação da economia do território, profundamente dependente do jogo, e pretende apostar nos seguintes setores: indústria de saúde e bem-estar, indústria de finanças modernas, indústria de tecnologia de ponta e, por fim, a indústria de convenções, exposições e comércio, cultura e desporto.

Durante os eventos, que decorreram entre quarta-feira e sábado, houve "mais de 80 sessões de atividades da série de promoção económica e comercial e de captação de investimentos em torno das indústrias `1+4`", incluindo "mais de dez atividades alusivas aos países de língua portuguesa", continuou o IPIM na nota.

As duas feiras comerciais, ainda de acordo com o instituto, atraíram um total de 66 mil participantes, "dos quais 9.600 eram visitantes profissionais, representando um aumento de 14% em relação ao ano passado".

Antes do início do evento, a organização disse que mais de 180 expositores oriundos de países de língua portuguesa iam participar na 29.ª Feira Internacional de Macau (MIF), menos 80 do que em 2023.