E se nada for feito o desemprego vai aumentar no fim do verão no Algarve, alerta o presidente da comunidade intermunicipal, António Pina.

António Pina diz que este verão está a ser ainda pior que o do ano passado.





Na reavaliação de hoje da situação epidemiológica todos os concelhos do litoral algarvio passam para os dois níveis mais graves de incidência da pandemia.





António Pina explicou à Antena 1 que este agravamento da situação vai fazer com que mais pessoas desistam de ir para a região.