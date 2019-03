Faltam dados para avaliar falhas na CGD

Foto de António Cotrim-Lusa

Apesar destas falhas a quantidade de material recolhido é bem maior do que noutras comissões de inquérito, como conta o jornalista João Vasco.



Em resposta ao jornal Público o Ministério do Trabalho e da Segurança Social informou que está a analisar as consequências legais e administrativas deste acórdão.