Fernando Medina na RTP: "Nunca iremos dar aquilo que não tenhamos a certeza que não vamos manter"

Em entrevista ao Telejornal da RTP, Fernando Medina esclareceu que, “quando a inflação é mais alta, quando os preços aumentam,Além disso, “no próximo ano haverá um aumento de pensões que é em tudo equivalente, somado ao apoio extraordinário que é dado este ano, ao que seria o aumento definido pela fórmula das pensões”, adiantou.

“Nós nunca iremos dar aquilo que não tenhamos a certeza que não vamos manter”, garantiu o ministro, relembrando que “quando a inflação foi negativa, o Governo não foi baixar as pensões aos pensionistas; o Governo manteve-as e a seguir deu-lhes aumentos extraordinários que não estão previstos na fórmula”.







A posição do ministro está em harmonia com a do presidente da República , que na segunda-feira declarou que "havia quem entendesse que o pacote devia ser muito pesado, muito significativo e duradouro” e “quem entendesse que havia o risco de ser tão dispendioso e tão duradouro que corresse o risco de criar problemas para o Orçamento do Estado e endividasse o Estado português num ano como é o ano que vem”.

“Todos os que contribuem para o Estado social devem ter retribuição”

Sobre o apoio social de 125 euros a todos os cidadãos não-pensionistas com rendimentos inferiores a 2.700 euros mensais, Fernando Medina não considera injusto o critério individual para a atribuição deste cheque., defendeu o ministro das Finanças.Confrontado com a questão do apoio de 50 euros para todas as crianças e jovens até aos 24 anos, independentemente do rendimento da família, o responsável pela pasta das Finanças disse haver várias opiniões sobre a configuração destas políticas.“Há aqueles que dizem que nós devemos concentrar tudo nos mais vulneráveis” e “há aqueles que dizem que nós devemos distribuir de forma proporcional à forma como contribuíram em matéria de IRS”, exemplificou.Segundo o ministro, o Governo entende que, “relativamente às crianças, nós, uma devolução num momento em que o Estado arrecadou a mais”.

Consultor de políticas públicas

Por fim, questionado sobre declarações passadas de que o Ministério das Finanças tinha uma necessidade específica de ter um consultor de políticas públicas, Fernando Medina avançou que essa necessidade se mantém.“A necessidade que temos mantém-se,que considero importantes de abertura do Ministério e de diálogo do Ministério com a sociedade civil”, será contratada, explicou o governante.