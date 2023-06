Festival Dixieland com cinco bandas em Cantanhede

"Tendo em conta a dinâmica bienal, o município não quis deixar de celebrar este ano o grande Festival Internacional Dixieland com um dia especial dedicado a este evento de grande alcance cultural e artístico que, além de ser único em Portugal, possui características distintivas e suscita o maior interesse junto de públicos diferenciados, razão pela qual irá atrair muitos visitantes", disse hoje à agência Lusa o vice-presidente e vereador com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso.

A expectativa é "enorme", já que desde o primeiro ano que Cantanhede organizou o Festival Internacional de Dixieland tem vindo a "reunir mais gente e a conquistar novos públicos".

A cidade de Cantanhede, no distrito de Coimbra, recebe as sonoridades do Dixieland, o jazz de rua, ao registo da cidade de New Orleans, nos Estados Unidos da América.

No sábado, as ruas de Cantanhede, acolhem cinco bandas - quatro nacionais e uma formação de Bolonha, Itália.

O Seven Dixie, de Évora, Xaral`s Dixie, de Minde, Jabardixie Jazz Band, de Arazede, Roaring Emily Jazz Band, de Bolonha, e Dixie Gang, de Lisboa, são os grupos participantes.

Os desfiles, com diversos pontos de partida, começam pela manhã, sendo que todos os desfiles vão terminar na Praça Marquês Marialva, no centro da cidade.

No período da tarde, as praias concelhias e a Piscina Natural de Ançã vão receber os concertos por estas bandas.

As sonoridades do jazz vão passar por Ançã, Cadima, na Praia Fluvial de Olhos da Fervença, Ourentã, na Praia das Sete Fontes e Tocha, na Praia da Tocha.

O dia termina com a apresentação em palco das bandas no jardim da Praça Marquês de Marialva.

O Dixie foi o primeiro estilo jazzístico e nasceu no início do século XX, anos 20, em New Orleans (The Dixie Land).

De acordo com a Câmara Municipal de Cantanhede, o Dixie caracteriza-se por uma "mistura de sons e sonoridades com origem em várias culturas, que vivem muito dos improvisos e da liberdade que caracteriza o estilo desde a sua génese e dos seus primeiros intérpretes".

Em simultâneo, vai decorrer o Tapas & Papas - Feira de Gastronomia e Artesanato e o festival "Street Gaming Cantanhede", onde os apaixonados por videojogos vão poder conhecer e experimentar ou recordar esta forma de entretenimento de forma gratuita.

"Com o Happy Jazz Day -- Dixieland Cantanhede continuaremos a recordar, mas sobretudo a publicitar um dos maiores e melhores certames de jazz popular da Europa, num formato que constitui uma oportunidade para reafirmar Cantanhede como a `Capital do Dixieland`, promover a aproximação da cultura com os cidadãos, possibilitando uma diversificação da oferta existente, dinamizar o comércio local e as unidades hoteleiras e de restauração, assim como expandir a atratividade turística em geral", concluiu o autarca.