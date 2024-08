Filipe Alves deixa Jornal Económico e Ricardo Santos Ferreira assume direção interina

No comunicado interno a que a Lusa teve acesso, o Conselho de Administração da Media9par informa que "irá hoje solicitar ao Conselho de Redação [...] parecer sobre a nomeação de Ricardo Santos Ferreira para assumir interinamente, com caráter imediato, as funções de diretor editorial do Jornal Económico".

Esta decisão "surge na sequência da saída do atual diretor Filipe Alves, que irá prosseguir a sua carreira profissional fora do grupo Media Nove", refere a administração, sem avançar mais detalhes.

De acordo com a administração, a solução interina anunciada "será prévia ao anúncio da solução definitiva, a qual se prevê possa acontecer no decurso do mês de setembro".

A administração agradece ainda "todo o empenho e dedicação ao longo destes oito anos, desde a fundação do projeto" a Filipe Alves, a quem deseja "as maiores felicidades pessoais e profissionais para o seu futuro".

Ao diretor interino, o Conselho de Administração renova "toda a confiança" no desempenho desta missão, para juntos continuarem a "construir e a afirmar a melhor marca de informação económica do mercado".

Contactado pela Lusa, Filipe Alves remeteu para breve novidades sobre o seu futuro profissional.