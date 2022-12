Financiamento europeu de 5 ME para dois projetos científicos em Coimbra

As equipas de Jorge Almeida, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCEUC) e diretor do Proaction Lab, e Paulo Oliveira, investigador e vice-presidente do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC-UC), recebem cerca de 2,5 milhões cada para desenvolverem as investigações.

"O financiamento vai permitir, ao longo de cinco anos, potenciar estas áreas de investigação na UC. Os projetos são financiados no âmbito das ERA Chair Actions, mecanismo de financiamento da Comissão Europeia que apoia universidades e centros de investigação para que possam atrair e manter recursos humanos qualificados e, em simultâneo, potenciar a investigação de excelência nos seus domínios de atuação", adiantou a UC em comunicado enviado à agência Lusa.

Jorge Almeida vai coordenar a ERA Chair CogBooster, projeto que visa "criar e sustentar um grupo de investigação extremamente forte na área da neurociência cognitiva, que deverá também apoiar a investigação aplicada feita atualmente na FPCEUC, enquadrando a inovação nela desenvolvida numa ciência fundamental forte".

"A neurociência cognitiva é uma área de ciência básica (ou seja, não aplicada) que estuda como processos cognitivos, sociais e emocionais são implementados no cérebro", explicou o docente e investigador.

Citado na nota, realçou que, "desde a última década do século passado, esta é uma das áreas mais centrais nos melhores departamentos e faculdades de psicologia da Europa e do mundo".

"Pelo menos 40% das pessoas nestes departamentos dedicam-se à investigação e docência na área da neurociência cognitiva. A percentagem de docentes e comunidade de investigação afetos a esta área disciplinar nas faculdades de psicologia em Portugal situa-se, em média, nos 12%", afirmou Jorge Almeida.

O projeto da FPCEUC vai ser liderado por Alfonso Caramazza, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que Jorge Almeida definiu como "um dos investigadores mais respeitados e citados" no campo da psicologia e ciência cognitiva, tendo publicado mais de 450 artigos e capítulos de livros.

Também o projeto EXCELScIOR, coordenado por Paulo Oliveira, foi financiado como ERA Chair Actions na Universidade de Coimbra.

Na nota, Paulo Oliveira informou que esta investigação tem por objetivo "alavancar a excelência científica e o potencial de inovação da UC, começando pelas ciências biomédicas, através do desenvolvimento da área ciência da ciência", também conhecida por meta-ciência ou meta-investigação.

"A meta-investigação é a área científica que estuda a própria ciência, procurando aumentar a qualidade da investigação científica, ao mesmo tempo que reduz o desperdício de recursos em trabalhos que não são válidos ou que não são reproduzíveis. O conceito traduz-se na otimização de elementos-chave do processo científico, como métodos, relatórios, divulgação e reprodutibilidade", segundo o investigador.

O líder deste projeto é o norte-americano John Ioannidis, professor da Universidade de Stanford, "uma das autoridades máximas a nível mundial em meta-investigação, sendo um dos investigadores mais influentes e citados em todo o mundo", salientou Paulo Oliveira.