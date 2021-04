Fisco está a avaliar eventuais fraudes no total de 260 milhões de euros

Em audição na comissão de Orçamento e Finanças, a diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, Helena Borges, esclarece que o combate à fraude está a ser tratado para além do caso EDP e do imposto de selo que terá ficado por liquidar no negócio com a Engie e mesmo neste caso há mais em análise para além desta questão.