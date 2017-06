Fitch vai melhorar a perspetiva sobre a dívida pública portuguesa

RTP 16 Jun, 2017, 19:59 / atualizado em 16 Jun, 2017, 20:54 | Economia

Um anúncio que deverá ser feito nas próximas horas.



Ainda não é uma revisão do rating, mas é o primeiro passo para que a Fitch coloque Portugal fora do nível de lixo financeiro, em que se encontra desde 2011.



Um nova atualização do rating da Fitch irá acontecer no final do ano.



A mudança de perspetiva de estável para positiva ficará a dever-se ao facto de Portugal ter cumprido as metas do défice e de registar nesta altura um crescimento económico superior a todas as previsões.