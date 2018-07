Partilhar o artigo FMI alerta que guerra comercial dos EUA pode implicar queda do PIB mundial Imprimir o artigo FMI alerta que guerra comercial dos EUA pode implicar queda do PIB mundial Enviar por email o artigo FMI alerta que guerra comercial dos EUA pode implicar queda do PIB mundial Aumentar a fonte do artigo FMI alerta que guerra comercial dos EUA pode implicar queda do PIB mundial Diminuir a fonte do artigo FMI alerta que guerra comercial dos EUA pode implicar queda do PIB mundial Ouvir o artigo FMI alerta que guerra comercial dos EUA pode implicar queda do PIB mundial