FMI considerou Portugal um exemplo de uma boa resposta à crise

Paul Thomsen, que foi também responsável pela missão do FMI em Portugal durante a ajuda externa, elogiou os bons indicadores apresentados pela economia portuguesa, dizendo que atestam a boa implementação do programa da Troika e que mostram também que o atual Governo está determinado em continuar com o programa e com a consolidação orçamental.



Quanto aos desafios que Portugal enfrenta, Thomsen destacou a elevada dívida pública e privada e os elevados níveis de crédito malparado, de difícil recuperação no balanço dos bancos.