Partilhar o artigo FMI diz que divergências com europeus sobre a dívida estão a diminuir Imprimir o artigo FMI diz que divergências com europeus sobre a dívida estão a diminuir Enviar por email o artigo FMI diz que divergências com europeus sobre a dívida estão a diminuir Aumentar a fonte do artigo FMI diz que divergências com europeus sobre a dívida estão a diminuir Diminuir a fonte do artigo FMI diz que divergências com europeus sobre a dívida estão a diminuir Ouvir o artigo FMI diz que divergências com europeus sobre a dívida estão a diminuir

Tópicos:

Eurogrupo, Interno Bruto PIB, Monetário, Rice,