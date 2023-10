FMI prevê crescimento da economia portuguesa de 2,3% este ano e 1,5% em 2024

Na atualização das projeções económicas mundiais, divulgadas hoje no âmbito das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem esta semana em Marraquexe (Marrocos), a instituição revela-se ligeiramente mais pessimista do que em junho sobre o crescimento económico português, mas mais otimista em relação à evolução da inflação este ano.

Em junho, a instituição previa um crescimento da economia portuguesa de 2,6% este ano e de 1,8% em 2024 e uma redução da taxa de inflação de 8,1% em 2022 para 5,6% em 2023 e 3,1% no próximo ano.

Ainda assim, os valores apresentados para Portugal são melhores do que na zona euro. O FMI está mais pessimista sobre o crescimento da zona euro e prevê agora uma expansão do PIB de 0,7% em 2023 e de 1,2% em 2024, foi hoje divulgado. A instituição corta a previsão de crescimento para este ano em 0,2 pontos percentuais (pp.) e para 2024 em 0,3 pp.

O FMI alertou hoje que a recuperação global da pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia continua lenta e desigual e prevê que o crescimento económico mundial desacelere este ano para 3%.



O FMI prevê que o crescimento global desacelere de 3,5% em 2022 para 3% em 2023 e 2,9% em 2024, abaixo da média histórica (2000-19) de 3,8%, com a previsão para 2024 a cair 0,1 ponto percentual (pp.) face ao relatório de julho.



c/Lusa