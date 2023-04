Funcão pública alemã com aumento de 5,5% em 2024 e retribuição de 3.000 euros

O executivo de Olaf Scholz vai pagar um total de três mil euros não tributados, em prestações mensais, a cada um dos 2,5 milhões de funcionários, entre junho e fevereiro do próximo ano.



A partir de março de 2024, os trabalhadores vão beneficiar de um aumento salarial de 5,5 por cento que será no mínimo de 340 euros.



Este pacote de medidas deverá pôr fim à onda de greves que têm ocorrido no país, nos últimos meses.