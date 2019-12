Função Pública. Governo anunciou aumento de 0,3% nos salários

O Governo propõe aumentos entre os dois e os 19 euros para os funcionários públicos. A decisão de aumentar salários em 0,3 por cento faz com que o Governo peça aos privados para aumentar nove vezes mais os seus trabalhadores do que os funcionários públicos. O Presidente da República aguarda para ver toda a proposta do Orçamento do Estado.