Galp desce preços da eletricidade em 28% e do gás natural em 19% a partir de abril

Numa nota, a Galp afirma que "vai proceder a uma atualização dos preços de eletricidade e de gás natural com descidas médias de 28% e de 19%, respetivamente, na fatura mensal para o consumidor final".

Segundo a empresa, estas descidas refletem a diminuição dos preços da energia nos mercados internacionais durante o primeiro trimestre que terão efeito a partir do início de abril.

A empresa deu ainda exemplos das alterações, indicando que "para um casal sem filhos com uma potência contratada de 3,45 kVA [quilovolt-ampere], esta descida poderá representar uma redução média de 9,0 euros na fatura mensal, de 32,9 euros para 23,6 euros".

Já no caso de uma fatura média mensal de um casal com dois filhos e uma potência contratada de 6,9 kVA, a Galp diz poderá passar de 56 euros para 40,7 euros, ou seja, uma redução média de 15 euros.

No caso do gás natural, para um casal sem filhos no 1.º escalão de consumo, "esta descida poderá representar uma redução média de 3,0 euros na fatura mensal, de 17 euros para 14 euros".

Segundo a Galp, estes novos preços já incluem o valor das tarifas de acesso à rede (TAR), que se mantêm inalteradas.