Gás fóssil e nuclear é investimento verde, diz Bruxelas. Ambientalistas discordam

A associação ZERO apela aos eurodeputados portugueses para que votem contra o que diz ser uma classificação sem sentido. Francisco Ferreira explica que estas duas fontes de produção energética contribuem para mais emissões de efeitos de estufa.Para a ZERO, trata-se de um retrocesso no caminho do combate às alterações climáticas, que nem se justifica com a guerra da Ucrânia. Francisco Ferreira explica que a proposta da Comissão Europeia é anterior ao conflito e vai contra as metas traçadas para neutralidade carbónica para 2050.





A associação ambientalista promete ainda tornar visível e expor o sentido de voto dos partidos e de cada eurodeputado.Quando se pretende limitar o aumento da temperatura em grau e meio, não há espaço para os combustíveis fósseis e para o nuclear, diz a ZERO.





A associação defende uma maior fração de fontes de energia renovável e mais investimentos na eficiência.