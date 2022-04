Gasóleo deverá aumentar 4 cêntimos por litro na próxima semana

O Governo prevê que o preço da gasolina não sofra alterações. No entanto, a variação final só ficará definida com a cotação das matérias-primas amanhã à noite. Face às suas próprias previsões, o Governo decidiu não mexer no Imposto sobre os Combustíveis.