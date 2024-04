Gastos com viagens durante feriado do Qingming na China superam nível pré-pandemia

Mais de 119 milhões de viagens domésticas foram registadas durante o feriado de três dias que terminou no sábado, marcando um aumento de 11,5% em comparação com o período homólogo de 2019, de acordo com o Ministério da Cultura e Turismo da China.

A receita das viagens domésticas totalizou 53,95 mil milhões de yuan (6,46 mil milhões de euros), um aumento de 12,7%, em relação a 2019, o último ano antes da pandemia, disse o ministério num artigo publicado hoje.

A China está a apostar no turismo e no consumo para impulsionar a recuperação económica pós-pandemia, uma vez que o agravamento da crise no setor imobiliário e a fraca confiança do setor privado e dos investidores estrangeiros continuam a pesar no crescimento do país.

O Qingming é um dia para honrar os mortos, quando os chineses costumam ir aos cemitérios para limpar os túmulos de entes queridos e depositar flores. Este ano, o festival coincidiu com uma quinta-feira, o que permitiu prolongá-lo até ao fim de semana.

No ano passado, o feriado durou apenas um dia, tendo caído numa quarta-feira e foi o primeiro desde que a China aboliu a política de `zero casos` de covid-19, que durante três anos pesou sobre a atividade económica.

Mais de 23,7 milhões de viagens turísticas domésticas foram efetuadas nesse dia - um aumento de quase um quarto em relação ao ano anterior - e as receitas relacionadas com as viagens aumentaram 29%, de acordo com os dados oficiais.

Este ano, os turistas deslocaram-se a Pequim, Xangai e às cidades vizinhas de Nanjing, Hangzhou e Suzhou, bem como a Wuhan e Changsha, no centro da China.

Outras cidades que registaram um aumento do número de visitantes foram Tianshui, na província de Gansu, no noroeste da China, que se tornou um destino de viagem popular depois de influenciadores das redes sociais terem elogiado o seu prato de sopa picante.

De acordo com o ministério dos Transportes, foram feitas 16 milhões de viagens de comboio por dia, o que representa um aumento de 75,3% no tráfego ferroviário médio diário em comparação com 2023.

As viagens diárias de avião atingiram uma média de 1,7 milhões, um aumento de cerca de 24%.

A corrida às viagens, que começou um dia mais cedo, na quarta-feira, foi interrompida depois de um terramoto mortal de magnitude 7,3 em Taiwan ter provocado cancelamentos e grandes atrasos nos serviços ferroviários no leste e no sul da China continental. Os serviços voltaram ao normal no dia seguinte.

Para os chineses que viajam para o estrangeiro, o Japão, Coreia do Sul, Austrália, Indonésia e os Emirados Árabes Unidos contam-se entre os destinos mais populares, de acordo com dados do setor. O mesmo aconteceu com a Tailândia, Malásia e Singapura, que recentemente celebraram acordos mútuos de isenção de vistos com a China.

De acordo com o serviço de reservas Tongcheng Travel, os destinos mais populares para os viajantes estrangeiros incluem Xangai, Pequim e Cantão, bem como as cidades orientais de Hangzhou e Qingdao, Xiamen, no sudeste, e Kunming, no sudoeste.

Hong Kong e Macau continuam a ser os principais destinos para os viajantes do continente que utilizam os serviços do Tongcheng, enquanto Banguecoque, Kuala Lumpur e Tóquio são populares entre os turistas que saem do país.

Os três dias de férias também trouxeram benefícios para o setor do entretenimento, com o total de receitas de bilheteira a atingir um recorde de 850 milhões de yuan (108 milhões de euros), segundo dados oficiais. O filme de animação do realizador japonês Hayao Miyazaki, vencedor de um Óscar, "O Rapaz e a Garça", liderou com mais de 390 milhões de yuan, ou seja, 46% das receitas.