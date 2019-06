Glintt e Cofares criam empresa para desenvolver plataforma tecnológica ligada à saúde

Lusa25 Jun, 2019, 17:46 | Economia

"A Glintt -- Global Intelligent Technologies, S.A., Sociedade Aberta, vem informar os senhores acionistas e os mercados que acordou com a Cofares -- líder em distribuição farmacêutica em Espanha, com cerca de 27% da quota de mercado e 3,3 mil milhões de euros de receita -- a constituição de uma sociedade conjunta de direito espanhol, detida em partes iguais, e que irá desenvolver uma inovadora plataforma tecnológica que inclui a integração com os ERP`s de farmácia existentes e que potenciará um leque alargado de serviços e acesso a mais e melhor informação", lê-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A tecnológica portuguesa acredita que esta plataforma "irá potenciar o papel da farmácia no ecossistema da saúde e que colocará as farmácias espanholas na vanguarda da prestação de cuidados de saúde".

De acordo com a informação remetida ao mercado, a Glintt vai continuar a desenvolver a sua operação corrente em Espanha, mantendo as atividades das linhas de negócio, através de várias sociedades que detém neste mercado.