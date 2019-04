GNR apreende 7.000 kg de berbigão na Ria Formosa

Lusa02 Abr, 2019, 16:43 | Economia

As sete toneladas de berbigão pertenciam à espécie "Cerastoderma edule", a mais frequente em Portugal, e foram devolvidas pelas autoridades ao seu habitat natural, na reserva do parque natural da Ria Formosa, no Algarve, referiu a GNR num comunicado.

O berbigão imaturo foi detetado "durante uma ação de fiscalização dirigida ao transporte de pescado fresco e moluscos bivalves, junto da Ria formosa", contextualizou a GNR, acrescentando que a área protegida "se estende pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António", conta com "estatuto de Parque Natural, desde 1987, e de Reserva Natural, desde 1978", e "assume-se como um importante santuário de biodiversidade".

A mesma fonte precisou que os militares da Unidade de Controlo Costeiro de Olhão abordaram "uma embarcação que transportava berbigão", detetaram que este "não possuía o tamanho mínimo legal (2,5 cm) para a sua captura e comercialização" e levantaram um "auto de notícia por contraordenação pelo transporte de espécies bivalves em estado imaturo", infração que pode ser punida com uma coima máxima de 37.409,88 euros, quantificou.

"Salvo no caso em que os moluscos se destinam ao povoamento de viveiros, a escolha dos exemplares com dimensões suficientes para serem comercializados será efetuada no local da apanha, devendo ser lançados novamente na zona onde foram capturados os que não estiverem em condições de ser expedidos", explicou a GNR.

Esta apreensão de berbigão da Unidade de Controlo Costeiro da GNR de Olhão junta-se a outra que a força de segurança fez no início de março na zona de Faro e que também permitiu devolver ao seu habitat três toneladas de berbigão com tamanho inferior ao permitido.

Também no início de março, a Autoridade Marítima Nacional anunciou que a Polícia Marítima de Faro apreendeu 700 quilos de berbigão subdimensionado, encontrado em sacas espalhadas pela ria Formosa.