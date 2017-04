Gondomar fora do endividamento excessivo em dois a três meses - câmara

Lusa 26 Abr, 2017, 12:21 | Economia

O autarca falava aos jornalistas no final de uma reunião de câmara na qual foi aprovado por maioria um acordo a celebrar com a EDP, empresa à qual Gondomar devia atualmente mais de 48 milhões de euros, tendo conseguido um acordo que implica um desconto de 40%, o correspondente 20 milhões de euros.

"Com esta operação financeira, o município sai do endividamento excessivo, Gondomar sai da `red line` [linha vermelha] das contas. A correr bem o prazo que colocamos para que isto seja concluído, são dois a três meses. Com esta redução de 20 milhões de euros, quer dizer que neste mandato já reduzimos a dívida em mais de 50 milhões de euros", descreveu Marco Martins.

O autarca recordou que a auditoria feita às contas da Câmara de Gondomar, distrito do Porto, no primeiro ano de mandato após as autárquicas de 2013, quantificava a dívida em 140 milhões de euros.

O valor a pagar à EDP - que feito o desconto se estabelece em 28.819.351,20 milhões de euros e que tem de ser pago até 30 de setembro deste ano - será pago através de um empréstimo, cuja proposta também foi hoje aprovada por maioria na reunião camarária.

O acordo com a EDP inclui um plano de investimento por parte desta empresa para remodelação de redes de distribuição de eletricidade com vista a uma maior sustentabilidade e eficiência energética no valor de 1,5 milhões de euros a concretizar faseadamente até 2021.