Governo afirma estar a analisar imposto extraordinário sobre sobreganhos

António Costa afirmou que o Governo está ciente que há setores que podem estar a beneficiar "anormalmente" com os aumentos dos preços, mas afirma que a situação é diferenciada conforme os setores. O chefe do Governo destaca que a situação está a ser avaliada e que estão a seguir as medidas aplicadas pelos outros países.