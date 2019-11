Governo aponta para salário mínimo entre 630 e 640 euros

Foto: Manuel de Almeida, Lusa

A ministra do Trabalho deverá anunciar amanhã o novo salário mínimo para o próximo ano. O valor poderá oscilar entre 630 e 640 euros tendo em conta a média para alcançar os 750 euros no final da legislatura.