Governo apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2025

O ministro das Finanças vincou nesta conferência de imprensa que a crise política que levou à queda do anterior governo e eleições em março atrasou a execução do PRR."Estamos a recuperar essa execução na perspetiva de chegar ao final de 2026 com a totalidade do PRR executado", afirmou.Quanto ao processo orçamental, o Governo pretende apresentar uma revisão da lei do enquadramento orçamental no próximo ano.

O objetivo é fazer uma adaptação às novas regras orçamentais europeias, bem como uma introdução de mecanismos de revisão de despesas ou o reforço do compromisso com a igualdade de género e lei de bases do clima.







O lema deste OE2025 resume-se aos três principais objetivos: "Recuperar o país, reformar a economia, relançar Portugal com responsabilidade orçamental", destacou o ministro.