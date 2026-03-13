Governo aprova nova redução do ISP para o gasóleo e gasolina

“Na ausência desta redução, e de acordo com informações obtidas junto do setor, a partir da próxima segunda-feira, o preço do gasóleo rodoviário subiria 9,8 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo aumentaria 10,5 cêntimos por litro”, acrescenta o Governo.

Esta sexta-feira, o ministro da Economia tinha já assegurado que o Governo iria conservar o mecanismo de descontos nos combustíveis, explicando que “aquilo que seria o imposto que as pessoas iam pagar a mais é devolvido no ISP”.



Na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garantiu que o Governo mantinha a intenção de preservar o desconto no ISP em caso de aumentos superiores a dez cêntimos.





O Governo decidiu aplicar uma nova redução temporária e extraordinária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicáveis sobre o gasóleo e agora também sobre gasolina sem chumbo.“Aplicar-se-á um desconto extraordinário e temporário no ISP sobre, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA que seria arrecadada pelo Estado com este aumento”, lê-se num comunicado do Ministério das Finanças.A esta redução do ISP acresce ainda a incidência do IVA, pelo que o desconto real sentido pelos contribuintes será de 1,8 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 3,3 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo.