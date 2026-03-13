Preços de gasolina e gasóleo vão subir. Governo exclui "tirar vantagens fiscais da guerra"

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, garantira que o Governo mantinha a intenção de preservar o desconto no ISP em caso de aumentos superiores a dez cêntimos.



c/ Lusa

A ANAREC sinaliza um aumento dos preços da gasolina e do gasóleo, na próxima semana, em 10,3 e dez cêntimos por litro, respetivamente. O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, reitera que o Governo vai conservar o mecanismo de descontos. Ou seja,O cálculo assenta nos atual valores da Direção-Geral de Energia e Geologia e nos aumentos adiantados à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, tendo em conta os valores da abertura do mercado -“Ajustar o sistema fiscal da gasolina e do gasóleo para diminuir o aumento dos preços” – foi esta a fórmula enunciada esta sexta-feira pelo titular da pasta da Economia., afirmou Castro Almeida., completou.Questionado sobre se o desconto do ISP é para manter a partir de segunda-feira, o governante insistiu na ideia de que,Castro Almeida foi ainda questionado pelos jornalistas sobre os efeitos que se arrastam desde as intempéries sobre o cabaz de produtos essenciais., retorquiu., sustentou Castro Almeida.“Até lá, ainda não decidimos tomar novas medidas para além da que foi já tomada. Depende de como vai ser a evolução. Se a guerra terminar rapidamente, não haverá nenhum problema estrutural. Se a guerra se prolongar, aí justifica-se uma intervenção do Governo”, acentuou.Quanto ao potencial efeito positivo do desvio de rotas para o turismo português, o ministro da Economia admitiu que, “objetivamente, isso é verdade”.“Não legitima a guerra. Não queremos a guerra para valorizar o turismo, mas objetivamente é previsível que haja um acréscimo de procura, que já se começa a sentir por causa o efeito da guerra”, reconheceu.