Governo aprova proposta de Orçamento do Estado mas com pontos em aberto

No final do Conselho de Ministros, o Executivo de António Costa enviou o documento aos parceiros de esquerda. Falta agora saber se as cedências feitas pelo Governo são suficientes para fazer passar o Orçamento para 2021.A proposta de Orçamento vai dar entrada no Parlamento no início da próxima semana.A votação do documento na generalidade está marcada para 28 de outubro. A votação final vai acontecer a 26 de novembro.Na análise do comentador de Política Nacional da Antena 1 Raul Vaz, a esquerda vai acabar por dar um passo em frente. Caso se isso não aconteça, pode ser mesmo o PSD a apoiar o Governo.