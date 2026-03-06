Governo avança com redução do ISP sobre o gasóleo



“Assim sendo, e dando cumprimento ao apoio anunciado pelo Executivo esta semana, aplicar-se-á um desconto extraordinário e temporário do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre gasóleo rodoviário no valor de 3,55 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço”, lê-se no comunicado. O agravamento dos preços é potenciado pelo Conflito no Médio Oriente, que está a gerar incerteza nos mercados.







Jornal da Tarde | 6 de março de 2026



Na quarta-feira, durante o debate quinzenal na Assembleia da República, Luís Montenegro afirmava que, no caso de se verificar um aumento de dez cêntimos, o Executivo aplicaria a medida para compensar a subida dos preços.



Uma medida "insuficiente", considera Mafalda Trigo, vice -presidente da ANAREC, que esta sexta-feiram, em entrevista à RTP, admitiu que uma subida de preços com esta ordem de valores não se verificava desde o início da guerra na Ucrânia. Mafalda Trigo afirma ainda que, se a guerra continuar, é provável que os preços também continuem a subir.





Para a associação que representa os revendedores de combustíveis, a medida anunciada pelo Governo "é uma ajuda mas é insuficiente" e exorta a que se vá mais longe, para que o consumidor sinta menos o efeito desta subida de preços. Tendo em conta a conjuntura internacional, Mafalda Trigo alerta que também o gás deverá aumentar, uma situação que deveria merecer igualmente medidas extraordinárias por parte do Governo.



Depois do gasóleo e da gasolina, também o preço do gás deverá aumentar, avisa a ANAREC.



Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, a partir da próxima segunda-feira o preço do gasóleo rodoviário subiria 23,4 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo aumentaria 7,4 cêntimos por litro se o Governo não avançasse com a redução do ISP.