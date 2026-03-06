Preços dos combustíveis devem disparar para níveis históricos a partir de segunda-feira

A estimativa é avançada por fontes do setor dos combustíveis citadas pelo Jornal de Negócios.





Contudo, o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





No site da Direção Geral de Energia e Geologia, estão disponíveis os preços praticados por marca e por zona do país.





No Parlamento, durante o debate quinzenal, Luís Montenegro afirmou que, no caso de se verificar um aumento de dez cêntimos, o Executivo vai aplicar a medida para compensar a subida dos preços.





O gasóleo simples deve ficar, na próxima semana, 25 cêntimos mais caro, enquanto a gasolina simples 95 pode subir sete cêntimos por litro. A estimativa é feita com base nas cotações a meio da manhã, na medida em que a média final só fica fechada ao final do dia e ainda poderá haver alterações.A confirmar-se a subida, e tendo em conta os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia, o