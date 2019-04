Governo cria rede de 310 postos prioritários de abastecimento

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No final de uma reunião da Concertação Social, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, disse que será criada uma rede com cobertura nacional de 310 postos de abastecimento prioritário que serão assegurados, caso seja necessário, pelas forças de segurança.



Os postos "destinam-se prioritariamente a serviços essenciais de apoio à comunidade" como é o caso de serviços médicos, de transporte de doentes ou de medicamentos, mas que "também poderão abastecer particulares", disse Vieira da Silva.



"Muito em breve" será conhecida essa rede que foi definida pelo Ministério do Ambiente, acrescentou.