Governo dá luz verde ao controlo chinês total sobre a EDP

A República Popular da China já detém mais de um quarto das acções da EDP. Aos 23 por cento da Three Gorges somam-se os quase 5 da empresa estatal chinesa CNIC.



De acordo com a CMVM, o valor para os 77 por cento das ações que faltam é mais baixo do que em 2011.



Há 7 anos, quando a EDP foi privatizada, os acionistas chineses compraram as ações por 3,45 euros cada. Agora oferecem 3,26. Ainda assim é uma valor mais alto do que os 3,11 - preço que as ações valiam quando foram suspensas, na tarde desta sexta-feira.



Feitas as contas, a empresa fica avaliada em quase 12 mil milhões de euros.



O grupo chinês lançou também uma OPA sobre a EDP Renováveis. Aí avaliam cada ação em 7,33 euros. Um preço abaixo do valor da última cotação.



A oferta pública dos chineses incide sobre a totalidade do capital e tem a condição de obter pelo menos 50% dos direitos de voto mais um. Há ainda mais um requisito: a de que o governo português não esteja contra.



No anúncio preliminar, o grupo chinês mostra ainda a intenção de manter a sede e a cotação da EDP em Portugal. Poucos minutos antes das onze da noite desta sexta-feira a CMVM levantou a suspenão das ações.