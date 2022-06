Governo diz que vai atuar se aumentos dos combustíveis não forem legais

Foto: Senivpetro - Freepik/DR

Os combustíveis vão aumentar amanhã, cerca de 14 cêntimos na gasolina e 12 cêntimos no gasóleo. O ministro do Ambiente diz que o Governo dispõe de novos instrumentos para verificar se o mercado de combustíveis está a funcionar normalmente.