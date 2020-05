Governo dos Açores cria nova linha marítima que inclui a Graciosa

A novidade é avançada em missiva enviada pelo chefe do Governo Regional, Vasco Cordeiro, ao presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Manuel Avelar, texto a que a agência Lusa teve acesso.

"Estou, hoje, em condições de lhe transmitir que será criada uma nova rota de transporte marítimo de passageiros e viaturas, denominada Linha Branca", com viagens às segundas-feiras e às sextas-feiras, diz Vasco Cordeiro na carta enviada ao autarquia.

A rota será servida pelo ferry "Mestre Jaime Feijó" e arrancará no Porto da Horta, na ilha do Faial, seguindo para São Roque do Pico, no Pico, para as Velas, em São Jorge, Graciosa e para a Praia da Vitória, na ilha Terceira.

A integração ou não da Graciosa (ilha do grupo central dos Açores) na programação da transportadora marítima açoriana Atlânticoline já havia sido recentemente questionada pelo PSD dos Açores.

Vasco Cordeiro diz que este ano é possível servir os graciosenses neste campo "uma vez que, face à previsível menor procura", devido à pandemia de covid-19, "que se estima vir a existir nas rotas que, habitualmente, exigem um maior esforço operacional da frota da Atlânticoline, é possível programar a operação de forma a permitir esse serviço".

E prossegue o texto: "Nos anos anteriores, com esse esforço operacional concretizado ao máximo nessas rotas de maior movimento, esse serviço não era possível. No entanto, sendo este um ano excecional, é esta a solução excecional que serve a ilha Graciosa".

Em 2020, a operação de transporte marítimo de passageiros e viaturas realizar-se-á apenas com os navios que a Atlânticoline tem, disponíveis, sem recurso a contratações de navios do exterior.