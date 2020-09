Governo e parceiros sociais discutem na quarta-feira Plano de Recuperação e Resiliência

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi convocada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e desta vez já se irá realizar na sede do Conslho Económico e Social (CES), embora ainda com participação física limitada aos membros efetivos de cada parceiro social, por motivo de segurança sanitária.

Assim, participarão presencialmente no encontro dois elementos de cada confederação sindical e um elemento de cada confederação patronal. Os restantes representantes podem participar por videoconferência.

De acordo com a convocatória, a que agência Lusa teve acesso, a reunião tem como ordem de trabalhos o balanço da situação decorrente da covid-19, o Plano de Recuperação e Resiliência e `outros assuntos`.

A reunião contará com a presença do Ministro do Planeamento, além dos membros do Governo habituais.

O Programa de Recuperação e Resiliência deverá ser apresentado publicamente em 14 de outubro, na véspera de o documento ser entregue à Comissão Europeia.